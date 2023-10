Cambia la composizione del consiglio comunale di Cicciano. Questa mattina nel civico consesso convocato dal presidente Lazzaro Alfano il primo dei non eletti della lista Cicciano Presente e Futuro Giovanna Pia Chiricolo ha preso il posto del dimissionario Giovanni Corrado. La giovanissima consigliera comunale (23 anni) è stata accolta con un applauso dai componenti di maggioranza e opposizione e dalle parole del sindaco Giuseppe Caccavale, Lazzaro Alfano e dei capigruppo Salvatore Santoriello e Raffaele Arvonio. Il primo cittadino ha anche manifestato, in un passaggio del suo intervento, solidarietà all’ex sindaco e ormai ex consigliere consiliare dopo la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto e che lo vede agli arresti domiciliari in attesa del Riesame.