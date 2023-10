Cicciano, “Il liceo Medi incontra il territorio”: 4 appuntamenti con la cultura

Come ogni anno, al liceo “Enrico Medi” di Cicciano, guidato dalla dirigente scolastica Anna Iossa, continuano gli incontri pubblici, diretti non solo agli studenti, ma anche agli adulti, con l’intervento di autori e studiosi di varie discipline nell’ambito del progetto “Il Liceo ‘Medi’ incontra il territorio”, ideato dal docente Carlangelo Mauro, in collaborazione con diversi insegnanti e associazioni del territorio nolano.

Il percorso tracciato è quello segnato da varie rassegne organizzate dal liceo: ricordiamo “Voci dal mondo” o “A colloquio con gli scrittori”, ancora le “Lezioni magistrali per l’Esame di Stato, iniziative che hanno visto la partecipazione di personalità di livello nazionale, tra cui gli storici della letteratura, autori di manuali per la scuola, come Giulio Ferroni, Guido Baldi; i poeti Maurizio Cucchi, Bruno Galluccio, Umberto Piersanti, Giancarlo Pontiggia, Alberto Bertoni; i narratori Melania Mazzucco, Eraldo Affinati, Giuseppe Lupo. Hanno partecipato anche poeti stranieri, grazie alla collaborazione con la “Casa della poesia di Baronissi”, come Jack Hirshman, Maram al-Masri.

Negli ultimi anni proficua è stata la collaborazione con l’ufficio scuola Diocesi di Nola diretto da don Virgilio Marone. Quest’anno verranno affrontate tematiche interdisciplinari con la presentazione di diversi volumi che gli studenti leggeranno nel corso dell’anno. Si è partiti questa mattina con il primo incontropresso l’aula magna dell’istituto ciccianese con la presentazione del progetto. Saranno presenti alcuni rappresentanti delle associazioni coinvolte: Archeoclub sezione di Nola, Arciconfraternita di S. Raffaele, Fidapa sezione di Nola, Pro Loco di Nola, Pro Loco “Terre del Bel Sito”, Ufficio Scuola Diocesi di Nola. Nel corso degli incontri saranno coinvolte altre associazioni ed enti.

GLI INCONTRI – Nel primo incontro, “1943-2023. Ottant’anni dopo l’8 settembre”, gli studenti hanno dialogato con Carmine Piscitelli, docente ed esperto di storia, curatore del volume citato, nonché del libro “Francesco Vecchione. La normalità e il coraggio” (entrambi i volumi pubblicati da“Infiniti Mondi”, con la direzione di Gianfranco Nappi). Il tema è costituito dagli eventi luttuosi dopo l’armistizio del ’43 nel nolano, con gli eccidi nazisti a Nola e ad Acerra e il rogo dell’archivio storico di Villa Montesano in San Paolo Bel Sito. Si è discusso anche dell’azione di salvataggio di diverse famiglie ebree da parte del sanpaolese Francesco Vecchione, capo di Gabinetto della Questura di Modena, oggetto del secondo volume.

Il secondo incontro: “Nella mente di V. Putin”, è il titolo del libro della traduttrice, saggista e scrittrice Elena Kostioukovitch (Università Statale di Milano) pubblicato da “La Nave di Teseo”, che sarà presentato con l’autrice il 28 novembre presso il museo Archeologico di Nola. Kostioukovitch è fra l’altro, la traduttrice ufficiale dei libri di Umberto Eco in Russia. Si discuterà del conflitto in Ucraina, dell’importanza internazionale dell’associazione Memorial di cui Elena fa parte (Memorial è Premio Nobel per la pace 2021) e di Mean (Movimento Europeo di Azione Nonviolenta), che si sta impegnando per la pace in Ucraina. Interverrà il portavoce di Mean, Angelo Moretti, autore di diversi libri, referente della “Rete dei Piccoli Comuni del Welcome”.

Il Terzo incontro: “Per Nina e per Plinio. Tra arte e poesia”, si terrà con il poeta e critico letterario romano Plinio Perilli, in memoria della compagna Nina Maroccolo, sui volumi: “Il museo dell’uomo” di Perilli, libro di poesia pubblicato da Zona editore (con prefazione di Giulio Ferroni) e il catalogo di Maroccolo: “La rivoluzione degli eucalipti”, pubblicato da Disvelare Edizioni di Nola, in occasione della mostra omonima tenutasi alla Galleria d’arte Moderna di Roma nell’ambito dell’”Earth Day 2021″, manifestazione ambientale ed ecologista nata nel 1970.

Il quarto ed ultimo incontro: “Delfini, vessilli e cannonate”, si terrà in marzo con lo scrittore Eraldo Affinati, con la presentazione dell’ultimo suo libro, pubblicato da HarperCollins così intitolato. Nel corso dell’incontro Affinati parlerà anche di un suo precedente volume: “L’ uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani” (Mondadori), a conclusione del centenario della nascita di Don Milani, che ricorre quest’anno, mostrando quale importanza hanno avuto l’esempio e l’opera di Don Milani nel suo percorso di vita e di scrittura.