Cicciano, visite senologiche gratuite per il mese della prevenzione

Un mese all’insegna della prevenzione. L’amministrazione comunale di Cicciano aderisce ad “Ottobre rosa” nato per sensibilizzare la prevenzione del tumore al seno, la neoplasia più frequente nelle donne, organizzando per domenica 15 ottobre, dalle 9 alle 12, visite senologiche gratuite con il dottore Michele De Riggi al palazzo municipale in via Antonio De Luca. Sarà obbligatorio per tutte le persone interessate prenotarsi telefonando al numero 0813150480 dalle 10 alle 12 fino a venerdì 13 ottobre.

“La prevenzione è la più potente delle armi nella lotta ai vari tipi di patologie. La vera sfida a cui siamo chiamati è agire ancor prima che la patologia si possa manifestare. La prevenzione, filo conduttore del mio impegno come consigliere delegato alla Salute, prende forma con ‘Ottobre in Rosa’ che dà il via ad una serie di manifestazioni che avranno come obiettivo la tutela del benessere psico-fisico del cittadino” afferma la consigliera comunale Angela Ferone.