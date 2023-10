Il museo civico “Luigi D’Avanzo”, con il patrocinio del Comune di Roccarainola, presenta l’evento “Il Colore che Illumina”, una mostra di Arte contemporanea all’interno della quale sarà presentato anche il libro di Felice Antignani “Le pagelle dello scudetto”.

Il vernissage è per venerdì 13 ottobre alle ore 18:30, presso il Palazzo Baronale di Roccarainola. Esporranno gli artisti: Sonia Altieri, Giuseppe La Gatta, Nunzia Merone e Anna Maria Vallario. Alla serata interverranno: Giuseppe Russo (sindaco di Roccarainola); Giovanni Sirignano (presidente del Consiglio Comunale di Roccarainola); Carmine Centrella (presidente museo di Roccarainola). Sabato 14, sempre alle 18,30, la presentazione del libro “Le pagelle dello scudetto” con lo scrittore Felice Antignani intervistato da Annamaria Covone.

La curatrice della mostra, aperta fino al 21 ottobre, è Lina D’Avanzo; la sua relazione introduttiva – che di fatto inaugura l’evento – aiuterà a conoscere meglio gli artisti e le loro opere “L’obiettivo del museo civico di Roccarainola è riuscire a far convivere aspetti Culturali e Sociali – commenta il presidente del museo Carmine Centrella – e anche in questa occasione riteniamo di essere in linea con la “mission” affidataci dall’amministrazione comunale. La serata prevede la presenza dei giovani studenti dell’Ipsseoa “Carmine Russo” che garantiranno il servizio di accoglienza ai nostri ospiti”.