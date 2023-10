Consiglio dei ministri delibera scioglimento del Comune di Caivano

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Caivano. Sono stati nominati tre commissari. Il Consiglio comunale di Caivano era già stato sciolto, ed era stato nominato un commissario straordinario, con decreto del presidente della Repubblica del 31 agosto scorso, per questioni di carattere politico, in seguito alle dimissioni di 13 consiglieri su 24. Ora lo scioglimento avrebbe invece a che fare con infiltrazioni camorristiche, emerse da recenti indagini. In particolare, lo scorso 10 ottobre la Dda di Napoli notificò nove provvedimenti di fermo (poi convalidati dal gip) ad altrettanti indagati – tra esponenti di un gruppo camorristico, ex amministratori pubblici e funzionari comunali di Caivano – per associazione di tipo mafioso ed altri reati.