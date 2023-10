Sant’Agnello, attivo servizio whatsapp per la raccolta differenziata

Con lo slogan “Semplifichiamo le procedure e alimentiamo la partecipazione costruttiva dei cittadini” il comune di Sant’Agnello lancia un nuovo servizio per semplificare le procedure relative al conferimento dei rifiuti. Tramite messaggio whatsapp al numero 340.1207034, corredato eventualmente anche da foto e video, è possibile infatti contattare gli operatori per richiedere informazioni, segnalare disservizi e criticità, richiedere la tanica di raccolta per gli oli esausti, prenotare il ritiro di ingombranti, pannolini, pannoloni, grandi rifiuti verdi e apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il numero è attivo h24, quindi è possibile scrivere in qualsiasi momento, 7 giorni su 7. Gli operatori risponderanno a tutti i messaggi dal lunedì al venerdì. “L’obiettivo principale” ha spiegato il consigliere delegato al ciclo integrato dei rifiuti Ottavio Masturzo “è alimentare la partecipazione costruttiva dei cittadini alla vita del paese. Confrontandoci, è emersa la necessità di semplificare la procedura in caso di disservizi, dubbi o richieste particolari. Oggi i sistemi digitali ci permettono di massimizzare i risultati con il minimo sforzo, una maggiore chiarezza anche nella comunicazione e un contatto diretto con chi nella pratica deve operare sul territorio”.