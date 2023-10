I militari del nucleo carabinieri forestali di Napoli sono intervenuti nel comune di Caivano (località “Sant’Arcangelo”) e nel comune di Afragola (nella località ‘”Cinque Vie”) per effettuare un controllo programmato sull’attività venatoria, nell’ambito della campagna controlli denominata “Birds 2023”. Sono stati controllati 12 soggetti e 4 veicoli. Si è proceduto al sequestro di richiami acustici e di bossoli ed ad elevare svariate sanzioni amministrative per l’importo di centinaia di euro. Inoltre i militari hanno notato un’auto sospetta con a bordo due soggetti in atteggiamento di caccia.

L’autovettura, alla vista dei militari, è partita a rapida velocità. I militari hanno proceduto all’inseguimento della stessa, un modello Suv marca Hyundai, senza riuscire a fermare l’auto per la presenza di pedoni e di altre autovetture. Le indagini sono tutt’ora in corso. I controlli – si sottolinea – continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.