Il “tesoro” di D10S a Cicciano grazie al museo della famiglia Vignati. Dal padre Saverio, custode dello Stadio San Paolo e la madre Lucia che per sette anni ha svolto il ruolo di governante in casa Maradona fino a Massimo che gestisce i “gioielli” di famiglia. Scarpini, maglie, tute, maglie indossate da Diego Armando Maradona nei 7 anni di permanenza a Napoli saranno in esposizione nel “club Napoli Cicciano Azzurra” domenica prossima 15 ottobre dalle 10 alle 22 (ingresso gratuito) nella sede inaugurata di recente in via Sant’Anna. “La ricchezza più grande ed unica è quella che ognuno di quegli oggetti, contiene e conserva emozioni uniche ed esclusive che solo la famiglia Vignati ha potuto vivere” dicono gli organizzatori. (nl)