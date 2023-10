Presenzano, autista di Air Campania preso a pugni in faccia

Quando il bus è giunto alla fermata di Presenzano, l’uomo ha atteso che gli altri passeggeri scendessero dal pullman per sfogarsi contro l’autista, fino a sferrargli un pugno in pieno volto. L’operatore è stato costretto a spegnere il motore e a chiedere aiuto agli uomini dell’Arma, che giunti immediatamente sul posto hanno fermato l’aggressore e lo hanno portato in Caserma. Ignoti, al momento, i motivi dell’aggressione all’operatore, trasferito in ambulanza all’ospedale di Piedimonte Matese per le cure del caso. “Un atto inqualificabile e ignobile”, ha commentato l’amministratore di Air Campania, Anthony Acconcia, che ha manifestato vicinanza e augurato una pronta guarigione all’autista.