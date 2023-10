Trattore si ribalta: muore agricoltore 62enne nel Sannio

Un agricoltore di 62 anni che era alla guida di un trattore è morto in seguito al ribaltamento del mezzo. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri alla località Madonna della Libera, a Cerreto Sannita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.