Parco Nazionale del Vesuvio trasformato in circuito non ufficiale per motocross. E per questo motivo i carabinieri forestali della stazione Parco di Ottaviano, a seguito di segnalazioni di diversi cittadini, hanno predisposto servizi mirati alla vigilanza delle aree protette ricadenti nelle aree protette tra i comuni di San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano e Somma Vesuviana.

Controllati alcuni motociclisti di cui 4 di questi, tutti minorenni, sono stati sorpresi alla guida nell’area protetta di motocross di cilindrata tra i 250 e 600 cc senza immatricolazione, copertura assicurativa e carta di circolazione.

I motoveicoli sono finiti sotto sequestro amministrativo per essere successivamente confiscati dalla Prefettura di Napoli. I forestali ricordano “agli amanti dell’enduro, che non si possono guidare motoveicoli o altri mezzi a motore nelle riserve naturali o nazionali e che nelle aree montane o collinari non si può uscire dai tracciati, perché un deturpando del bosco può portare a violazioni penali ed amministrative”.