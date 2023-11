Brusciano, armi e droga in una cantina nel rione popolare “219”

Ancora controlli nella “219”, rione popolare di Brusciano che affaccia su via Paolo Borsellino. I carabinieri della stazione locale hanno rinvenuto in uno scantinato droga e armi. Un piccolo tesoro occultato in una parete nel cui inventario c’erano 1055 dosi di crack, un fucile a canne mozze e una pistola calibro 9 con matricole abrase. E ancora un giubbotto antiproiettile e 13 cartucce calibro 9 mm. Il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici.