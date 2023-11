Palma Campania, 15 letti nell’appartamento: scatta lo sgombero

La polizia locale di Palma Campania ha effettuato un’operazione finalizzata alla eliminazione del problema del sovraffollamento e delle precarie condizioni igienico sanitarie delle abitazioni. In particolare, due veicoli e quattro uomini dei caschi bianchi guidati dal nuovo comandante, tenente Massimiliano Falcone, si sono recati in via Nuova Nola ed hanno proceduto all’ispezione di un appartamento.

Nel corso dell’ispezione sono state identificate nove persone di provenienza asiatica in un appartamento che poteva ospitarne un numero decisamente inferiore ed all’interno del quale vi erano ben quindici letti. Le condizioni alloggiative ed igienico sanitarie risultavano violate. Sono state elevate diverse sanzioni, anche per la mancata presentazione delle rispettive dichiarazioni di ospitalità, per un totale di tremila euro a carico del locatario.

L’ufficio tecnico comunale provvederà all’accertamento ulteriore e disporrà, di concerto col sindaco Nello Donnarumma, lo sgombero degli occupanti per il ripristino delle condizioni di una normale abitabilità.