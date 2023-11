De Luca: “Tutti i partiti dicano no al numero chiuso a Medicina”

“Invitiamo tutte le forze politiche a sostenere la proposta di legge della Regione Campania”, per l’abolizione del numero chiuso per l’accesso alle facoltà di Medicina. E’ l’appello del governatore Vincenzo De Luca, secondo cui “nel momento in cui si registra una carenza drammatica di personale medico, è inaccettabile tenere in piedi ostacoli di accesso alla facoltà di Medicina, non legati peraltro a nessuna valutazione di merito”.

“Così come è intollerabile – aggiunge – un sistema di quiz che sta spingendo verso forme di depressione e di disagio mentale decine di migliaia di ragazzi e ragazze. Non ci sono motivazioni tecniche per mantenere il numero chiuso e, in ogni caso, ogni selezione va fatta dopo i primi due anni, ma sulle materie sanitarie non su argomenti che nulla hanno a che vedere con la medicina”.

Il disegno di legge per l’abolizione del numero chiuso per l’accesso alle facoltà di Medicina, approvato dalla Giunta regionale della Campania con delibera del 6 settembre 2023 e quindi dal Consiglio regionale con deliberazione del 12 settembre e trasmesso alle Camere, è stato assegnato, il 7 novembre scorso, alla VII Commissione Cultura della Camera.