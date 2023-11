Seminavano il panico nelle strade del centro di Castellammare di Stabia a bordo di moto da cross, ma sono stati bloccati dai carabinieri che hanno sequestrato i loro veicoli. I tre sfrecciavano lungo marciapiedi, battigia, piste ciclabili, tra i tavoli di un bar o di un ristorante, in sella a moto da gara senza targa. In molti si sono rivolti ai carabinieri per chiedere un intervento: i militari hanno studiato il loro percorso, mettendo insieme i pezzi delle varie segnalazioni dei cittadini.

Si sono appostati lungo il corso e li hanno tallonati per spingerli lì dove altri carabinieri gli avrebbero sbarrato la strada. La manovra a tenaglia ha avuto successo, i tre bikers sono stati costretti a fermarsi. Non avendo la targa, le moto avrebbero potuto esprimere la loro potenza solo in piste dedicate. Non erano immatricolate, prive di assicurazione. Per i tre centauri metropolitani multe salatissime e l’addio alle loro moto. Saranno confiscate.