Un uomo di 52 anni di Avellino, rimasto bloccato in una zona di montagna dove insieme al suo cane era alla ricerca di tartufi, è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco e dagli uomini del Servizio alpino e speleologico. Le ricerche, cominciate in tarda mattinata, lo hanno individuato su un costone in località Incoronata nel territorio del comune irpino di Sant’Angelo a Scala.

Per recuperarlo è stato necessario l’intervento di un elicottero del Saf decollato da Pontecagnano. L’uomo è stato imbracato e trasportato a bordo. Il velivolo è poi atterrato nel campo sportivo di Sant’Angelo a Scala dove è stato affidato ai sanitari del 118. Le sue condizioni sono buone e non è stato necessario far ricorso al ricovero ospedaliero.