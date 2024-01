Dopo la felicissima esperienza di X Factor Malta nuova soddisfazione per il cantautore ciccianese Myky Petillo.

Nella giornata di ieri sono stati resi noti i nomi degli artisti che hanno superato le audizioni e sono stati scelti per le semifinali di “Una Voce per San Marino”, la rassegna canora che ha l’obiettivo di individuare quale artista rappresenterà la Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest.

Myky, con i suoi brani “Gold” e “Oxygen”(entrambi estratti dall’album Gemini), ha convinto la giuria, conquistandosi un posto nelle semifinali che si svolgeranno nel mese di febbraio presso l’auditorium “Little Tony”.

Per questa occasione, Myky si presenterà con un suo inedito, una novità assoluta che punta a sfidare il valido e variegato parterre di artisti in gara, con cui si contenderà il lasciapassare per raggiungere poi la “Malmo” Arena a maggio.

Grande soddisfazione intanto nel team dell’artista per questo risultato: “Una Voce per San Marino” è un palco prestigioso, caratterizzato dalla presenza di artisti di qualità, e da una giuria esigente e preparata, che seleziona con cura i concorrenti più adatti a rappresentare il Titano in chiave eurovisiva.

Myky, con il suo sound trascinante, la sua voce pulita ed espressiva, la sua cifra stilistica che unisce radici anni 80 e slancio innovativo, senza dubbio si presenta come un possibile candidato per l’Eurovision. Le performance di Myky, oltre alle sue indubbie qualità vocali, offrono spesso al pubblico momenti di grande intensità scenica: per questo è alta la curiosità sia sul suo nuovo pezzo.