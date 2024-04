Tutto pronto per la festa della Madonna degli Angeli a Cicciano. Il ricco calendario di appuntamenti si apre oggi con la tradizionale processione della statua di Maria Santissima degli Angeli che partirà questa sera alle 20 dalla parrocchia di San Pietro Apostolo fino al santuario a lei dedicato alle porte della città. Così la comunità parrocchiale di Cicciano, il Comitato festa e i vari Comitati carri, con il patrocinio del Comune di Cicciano, danno il via alla tradizionale settimana di festeggiamenti con cui ogni anno i fedeli rinnovano la propria fede verso la Madonna degli Angeli. Domani alle 9 ci sarà l’esposizione dei carri allegorici (Artigiani, Centro storico, Boys ’87, Sant’Antonio, Contadini) in piazza Mazzini mentre dal santuario partirà una passeggiata in bicicletta per tutte le strade cittadine insieme ai comitati carri; nel pomeriggio, alle 17, è prevista una “sfilata della pace” da piazza Mazzini fino al santuario, seguita da canti, balli e giochi.

Da lunedì 8 fino a giovedì 11 ogni mattina ci saranno scampagnate al santuario insieme agli alunni dell’istituto statale comprensivo “Bovio-Pontillo-Pascoli” e dell’istituto paritario comprensivo “Scuola Insieme”. Lunedì è previsto in serata anche il convegno “Passioni, viva la diversità” mentre il programma di giovedì si completerà con l’esposizione dei carri allegorici lungo il viale del santuario, con uno spettacolo musicale organizzato dai ragazzi della secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo statale e con la premiazione del concorso culturale “Tema poesia disegno dedicato a Maria SS. degli Angeli”. Venerdì 12 dopo la celebrazione della santa messa, ci sarà la “Lectio Divina” con la teologa biblista Rosanna Virgili. In programma sabato 13 lo spettacolo musicale “Angelo e la sua Napoli” al termine del quale si esibiranno gli Arteteca. Si arriva così alla giornata finale dei festeggiamenti, domenica 14 aprile, dedicata alla sfilata dei carri allegorici che anche quest’anno percorreranno le strade cittadine ognuno con un proprio tema: Artigiani – Addio alle Armi; Centro storico – La forza di rialzarsi; Boys ’87 – Come le farfalle; Sant’Antonio – Un altro domani; Contadini – Il ritorno della Walt Disney.