Incidente stradale poco dopo la mezzanotte a Cimitile. Un giovane alla guida di una Renault Clio ha perso, per cause da accertare, il controllo della vettura ed è finito prima contro la recinzione della rotonda tra via Roma e via Croce e poi contro il palo della pubblica illuminazione che si è piegato. Un urto significativo che ha fatto staccare l’elettricità in una parte di via Roma e in via Croce. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Nola e i vigili del fuoco che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il conducente della vettura, residente a Saviano, non sembra aver avuto conseguenze serie nell’impatto.