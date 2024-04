Duecentomila viaggiatori trasportati nei tre giorni del periodo pasquale: sono i numeri delle linee della Circumvesuviana resi noti oggi dall’Ente Autonomo Volturno.L’azienda di trasporti fa sapere infatti che da sabato 30 marzo a lunedì primo aprile la sola linea diretta per Sorrento con 66 corse giornaliere (compresi gli otto Campania Express) ha trasportato circa 150mila passeggeri, per la maggior parte turisti. “Un grande sforzo grazie alla collaborazione di tutti i dipendenti – sottolineano da Eav – contribuendo in tal modo a mitigare i problemi della viabilità stradale”. Sulle altre linee vesuviane, sempre da ciò che comunica l’Ente Autonomo Volturno, sono state trasportate altre 50mila persone circa, per un totale vicino appunto alle 200mila unità complessive. “Il sovraffollamento dei treni e delle banchine – informa in una nota la società – ha determinato ritardi medi di sei minuti (con punte di trenta minuti) e tre soppressioni. Il tutto nonostante i problemi strutturali della vesuviana che saranno risolti soltanto con i treni nuovi in costruzione da Stadler; il nuovo segnalamento ferroviario in lavorazione da Alatom; il raddoppio dei binari nella stazione di piazza Garibaldi (finanziamento in itinere). A regime si potranno avere corse ogni dodici minuti anziché 36 minuti come oggi, una velocità di 90 e non di 70 km orari, regolarità nel servizio. Soltanto allora avremo una situazione di equilibrio tra la domanda e l’offerta di trasporto”. Anche sulla Cumana nel lungo ponte pasquale si è registrato un afflusso eccezionale di passeggeri stimabile in circa 80mila persone.