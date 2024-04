Inarrestabili Inter, Roma e Bologna, mentre il Napoli dice addio ai sogni di Champions

Il campionato di Serie A diventa sempre più imprevedibile nella sua fase finale e dopo la trentesima giornata sono tantissime le novità da raccontare.

Cambiano le quote dei match di Serie A sui siti scommesse e news sportive come Betfair mentre la Roma pareggia a Lecce, il Bologna vola verso la Champions e il Napoli crolla contro l’Atalanta. Intanto, l’Inter vola verso la sua seconda stella che incorona il ventesimo scudetto e la Salernitana è ormai spacciata, retrocessa quasi matematicamente in Serie B.

La Roma di De Rossi non perde mai

Soltanto la sconfitta contro l’Inter in un match esplosivo, per il resto De Rossi non ha mai perso in campionato. Anche se il Lecce ha fermato la Lupa, i numeri statistici la presentano come la terza squadra più in forma del campionato nelle ultime 10 gare. A questo punto e con questi numeri, sognare la Champions è ancora possibile.

Inarrestabile Inter

Vittoria per 2 – 0 contro l’Empoli e il Biscione è già pronto per cucire la sua seconda stella sulla divisa nerazzurra: ventesimo scudetto ormai già in tasca. Le statistiche della squadra di Inzaghi sono al limite della perfezione, in 30 match i Nerazzurri hanno vinto 25 volte e conseguito 4 pareggi, perdendo soltanto una gara. Le reti segnate sono 73 mentre i gol subìti sono soltanto 14, una media spaventosa di poco meno di 0.5 gol a partita.

La Juventus rischia grosso

La Vecchia Signora viene beffata dalla Lazio negli ultimi 30 secondi e rischia di non qualificarsi per la Champions se continua di questo passo. Nelle ultime 10 gare i Bianconeri hanno guadagnato soltanto 10 punti, una media negativa che rischia di compromettere il quarto posto, unico obiettivo dichiarato da Allegri.

Il Bologna a un passo dalla Champions

Sono 25 i punti messi a segno dall’armata guidata da Thiago Motta nelle ultime 10 gare, una media spaventosa da scudetto che lancia a tutta velocità il Bologna verso la sua storica qualificazione in Champions dopo diversi decenni dall’ultima volta. Soltanto la capolista nerazzurra è riuscita a fermare la squadra e questo la dice lunga sulle potenzialità del club.

Quelle che volano verso la Serie B

Se al top della classifica la situazione è entusiasmante, nella zona bassa il pericolo della retrocessione coinvolge diversi club in una lotta senza esclusione di gol.

La Salernitana è ormai a un passo dalla Serie B, nelle 30 gare disputate in campionato ha vinto solo 2 volte e pareggiato 8 partite, con uno score negativo di 20 sconfitte: oltre il 66%. Il Sassuolo può ancora salvarsi ma conta ben 18 sconfitte, mentre Empoli e Frosinone si trovano nel limbo a 25 punti.

Gli altri club che sono direttamente coinvolti nella lotta per la salvezza sono Cagliari, Verona, Udinese e Lecce, tutti stretti nella tenaglia letale dei 4 punti dal diciottesimo posto.

Napoli: addio sogni di Champions

La Dea fa scacco matto a Napoli tenendo fede ai pronostici dei bookmakers nel palinsesto delle quote scommesse calcio .

La zona Champions si allontana sempre di più e gli Azzurri dovranno accontentarsi dell’Europa League, ma per riuscire nell’impresa serve un cambio di rotta, perché il Napoli nelle ultime 3 gare ha messo a segno soltanto 2 punti e la situazione non è delle migliori dentro e fuori dal campo per i campioni in carica.