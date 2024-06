“Granita e Baguette”, l’amore a Parigi ha il gusto di… Sicilia

Ritorno alla grande in libreria per Catena Galeano Fiorello con “Granita e Baguette”, l’ultimo capitolo (ma solo in ordine di tempo) de “Le Signore di Monte Pepe”, storie bellissime di Sicilia che solo una mente fresca ed una penna unica come Catena Fiorello potevano creare. Non c’è che dire, una bella storia che racconta di un giugno in Sicilia mentre Monte Pepe si prepara all’arrivo dell’estate, nella solita camurria che precede la bella stagione. In questo piccolo borgo tra le montagne, c’è l’attesa dei turisti mentre Rosa, Nunziatina, Maria, Giuseppa e Sarina, le proprietarie del celeberrimo “Regno degli arancini”, raccontano e si raccontano di amori, nuove relazioni, delusioni con una novità che riguarda Luciano Bellini, ex direttore di un albergo poco distante da Monte Pepe, chiamato a Parigi a dirigere un hotel a cinque stelle. E lui inviterà le “Signore di Monte Pepe” nel “suo” hotel di lusso, luogo nobile della capitale francese dove loro proveranno a catturare i clienti più ricchi ed esigenti dell’albergo con una cena a base dei profumi e sapori siciliani. E attenzione ai nuovi amori nella Ville Lumière… Storie nelle storie che affascinano, catturano e conquistano per poi perdersi tra le bellezze della Sicilia, pronta ad accogliere turisti ma anche momenti di vita indimenticabili. Da leggere tutto d’un fiato.

“Granita e baguette” di Catena Galeano Fiorello (Giunti – 18 euro – 272 pagine).

