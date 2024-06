Lettera sull’amore, la ricetta di Andreoli: “Bisogna costruire”

L’amore inteso come una danza a due, imprevedibile. Dove c’è spazio anche per il conflitto. “Lettera sull’amore” è un libro rivolto a tutti, giovani e adulti, e mostra che un “vero” amore è una costruzione e richiede la verifica di condizioni che emergono dall’esperienza quotidiana. Non si riducono all’attrazione o alle emozioni di una “sera indimenticabile”. Non basta un semplice contratto, ma occorre godere della condivisione e ancor più del compromesso, inteso come saper trasformare due idee diverse in un’unica visione: una risorsa sottovalutata ma necessaria, affinché la relazione d’amore disegni una storia esistenziale che gode del presente, ma senza dimenticare il futuro, come lo spazio dei desideri. “Non mi fido delle coppie che non litigano mai” – scrive Andreoli – quelle dove tutto è perfetto. La qualità dell’amore è così vasta e spaziosa che accoglie anche la contrapposizione e la risolve con la vita stessa. Quando vedo una coppia dove tutto va troppo bene, penso sempre che sia da curare”. Vivere donando il proprio cuore alla stessa persona per sempre. Senza pianificare, né ricercare la perfezione. Ma riconoscendo e accogliendo le proprie fragilità e quelle del proprio partner, imparando ad averne cura. È questo il vero credo di “Lettera sull’amore”. “Tutto è automatico – scrive ancora Andreoli – basti pensare a come viviamo il lavoro: nella maggior parte dei casi ci rapportiamo con macchine e non con esseri umani. Credo che anche in amore stiamo facendo lo stesso passaggio, cioè pensiamo che sia qualcosa di programmabile”. E allora quale è il segreto? È vivere, affidandosi alle emozioni e alle passioni seguendo il battito del cuore. (Autilia Napolitano)

“Lettera sull’amore” di Vittorino Andreoli. (Solferino – euro 15.50 – 160 pagine)

