Nola, la ballata si avvicina: è il giorno dei “Gigli Spogliati”

Una delle date più attese a Nola. “O juorno ca se provano ‘e spalle”, come recita una formula antica e dall’innato profumo di tradizione ed amore per la Festa dei Gigli, è finalmente arrivato. In sequenza e a partire dalle 10 di stamattina andrà in scena il trasporto dei Gigli Spogliati delle Corporazioni del Salumiere, Bettoliere, Calzolaio e Sarto; per proseguire poi nel pomeriggio inoltrato, a partire dalle 18, con le Corporazioni dell’Ortolano, Panettiere, Beccaio e Fabbro. Gigli Spogliati, giganti della Festa, gli amatissimi obelischi lignei in attesa di imminente vestizione artistica e simbolica, sfileranno trasportati a spalla in direzione delle loro postazioni finali; ricevendo l’abbraccio della folla festante in un tripudio di emozioni e di vibrante partecipazione; marchio indelebile di un’appartenenza profonda e di un sentimento immanente, che da più di un millennio riscalda il cuore appassionato di Nola e dei suoi nolani, in onore del suo Santo Paolino.