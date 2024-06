Un 28enne di Carbonara di Nola, A. C., è stato arrestato dai carabinieri a Castello di Cisterna in via Nino Taranto, tra i palazzi della 219. I militari della sezione operativa lo hanno trovato in strada con addosso 60 dosi di crack e cocaina: 21 grammi il totale, confezionati con le caratteristiche veline colorate. In tasca anche 685 euro, ritenuti provento illecito. Il giovane è ora in carcere, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Stesso reato per C.I., un 34enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Si trovava in via Leopardi. Quando i militari lo hanno perquisito gli hanno trovato addosso 40 dosi di crack e 160 euro in contante frutto verosimilmente di spaccio. E’ finito in manette e poi ai domiciliari, in attesa di giudizio.