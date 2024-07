Cicciano, la banda degli schiamazzi tormenta la città: è protesta

CICCIANO (Domenico Forino) – La banda degli schiamazzi serali continua ad imperversare in diverse strade di Cicciano. Due sere fa vigili e carabinieri sono intervenuti per far fronte alle tante segnalazioni dei cittadini, oramai esasperati, a causa del comportamento molesto e sprezzante di ragazzini e ragazzine in diverse zone della cittadina. Tre settimane fa gli agenti della polizia locale del comune di Cicciano erano intervenuti sull’alveo Avella (zona lagno) per bloccare una gara tra motorini, mentre venerdì è toccato ai carabinieri che già pochi giorni prima erano intervenuti facendo multe e sequestrando alcuni mezzi, che oltre ad essere guidati da ragazzi senza indossare il casco, non erano in regola con la polizza assicurativa. Un vero e proprio tormento per le orecchie e la quiete dei residenti come accade anche in altre zone, anche centrali, di Cicciano, lamentano i residenti con i giovanissimi che disturbano la quiete pubblica senza alcuna remora tra selfie, grida, pugni contro tabelle pubblicitarie e finestre di abitazioni private.