Nola, al Museopossibile “Flutti/Waves” con l’artista Marcello Cinque

Questa sera, giovedì 4 luglio, ore 19 – 21.30 al Museopossibile ArteContemporanea di Nola – seminario vescovile, in via della Repubblica, 36 – si terrà l’evento “Flutti / Waves“ incontro con l’opera plastica dell’artista Marcello Cinque, in occasione dell’esposizione di alcuni lavori ispirati al mondo marino provenienti dalla Francia. Previsto l’intervento di Gaetano Romano, sociologo e critico d’arte contemporanea, che segue da tempo il lavoro dell’artista. Marcello Cinque, classe 1968 è docente presso le Accademie di Belle Arti di Sassari e di Roma, e da tempo concentra le sue ricerche sul mondo marino e sulle infinite creature che lo popolano, conferendo alla sua estetica carattere “ post-lunare “ che sospende le leggi di gravità. Predilige materie come gommaspugna e guaina liquida, idonee a permanere all’esterno e resistenti all’acqua, nella felice sintesi che vede la scultura e le arti plastiche attrarre dalla natura stessa, le inferenze di base essenziali per ricollocarla al centro del suo lavoro investigativo. Opera in Italia e all’estero. Tra le ultime partecipazioni si segnalano – Artist’Stories Narrazioni al Castello d’Alagno, e Moto al Luogo – cerchi concentrici sul suolo vesuviano – al Museo Archeologico di Terzigno. Entrambe a cura di Gaetano Romano.