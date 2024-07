Ruba vestiti e aggredisce l’addetto alla sicurezza: arrestato 42enne

Ruba capi di abbigliamento in un negozio e aggredisce l’addetto alla sicurezza: il ladro è stato arrestato dalla Polizia di Stato, precisamente dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia,, intervenuti in piazza Garibaldi dopo una segnalazione. L’uomo, un 42enne georgiano, si era impossessato di diversi capi di abbigliamento, per un ammontare di 215 euro circa, e poi aveva tentato di allontanarsi dal negozio facendo suonare l’allarme antitaccheggio. Quando l’addetto alla sorveglianza è intervenuto il ladro lo ha aggredito per guadagnarsi la fuga. Dagli accertamenti dei poliziotti è emerso che aveva precedenti di polizia, anche specifici: il 42enne lo hanno tratto in arresto per rapina impropria e la merce è stata restituita al commerciante.