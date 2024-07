Tufino Summer 2024, concerto dei Jalisse e finale di Miss Italia

Musica, spettacoli, giochi e bellezza. Sono le parole chiave di “Tufino Summer 2024”, il ricco calendario di eventi presentato dal sindaco Michele Arvonio e dall’assessore agli Eventi e allo Sport Francesca Santaniello in programma dal 6 al 28 luglio. Si parte questa sera alle 19,30 con una serata dedicata ai gonfiabili mentre domani sarà una giornata “splash” con giochi d’acqua per bambini. La prossima settimana, da venerdì 12 a domenica 14 luglio, il tema sarà la musica con le serate “Sanremo Story”, “II mio canto libero” e il dj Filisdeo. Il 19 sul palco “Song ‘e Napul Original band” mentre il 20 sarà la volta di Rino Villani con un tributo a Massimo Ranieri e l’atteso concerto dei Jalisse, il duo vincitore del Festival di Sanremo nel 1997 e ospiti dell’ultima edizione della più prestigiosa kermesse canora italiana. Il 21 spazio alla bellezza con la finale regionale di Miss Italia in piazza Gragnano (alle 21). Il Forum giovanile di Tufino si occuperà del programma del 27 luglio con “Canta Tufino” mentre per la serata conclusiva del 28 luglio il tema sarà “Ridere è una cosa seria”. “Siamo alla seconda edizione di questa importante manifestazione che ha come obiettivo quello di vivere le serate d’estate nella nostra Tufino con spensieratezza e serenità. Sono queste le occasioni per riscoprire il gusto di restare insieme nel proprio paese” dice il sindaco di Tufino Michele Arvonio.