Incidente stradale su via Provinciale nella serata di ieri a Camposano. Un auto è uscita di strada, erano da poco passate le 23, ha tamponato una vettura ed è finita contro un albero di leccio. Tanta paura e danni alle vettura, ma nessun ferito in maniera grave. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Camposano Francesco Barbato, uno dei primi ad arrivare sul posto. “Ho ricevuto una telefonata per intervenire sul posto dopo il rocambolesco incidente stradale. E’ stata evitata una strage per un pelo: solo pochi minuti prima, sullo stesso marciapiedi, c’erano persone a passeggio o a prendere un po’ d’aria fresca, che cosa sarebbe successo se fossero stati ancora lì? A causa di questi pirati della strada avrebbero fatto la fine…degli alberi. E dire che lungo quella strada c’è, ogni giorno, una pattuglia della polizia locale per il controllo viabilità. Alle persone stanche e impaurire posso solo dire che lunedì prossimo è in programma il terzo incontro con il Prefetto di Napoli per concludere il piano di sicurezza per Camposano che non dovrà più essere terra accessibile per balordi e delinquenti”.