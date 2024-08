CICCIANO (Domenico Forino) – È diventato un problema sicurezza quello del territorio ciccianese. Sempre più ragazzi e ragazze si sentono intoccabili, quasi autorizzati a fare di tutto. Dopo il problema degli schiamazzi notturni sul lagno, nonostante i vari interventi dei carabinieri, l’ultima moda è quella del lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro e di plastica, sterpaglie, canne di bambù verso le abitazioni. Uno degli episodi più incresciosi è avvenuto a via Roccarainola dove un tappeto è stato lanciato verso una finestra con conseguente rottura di una zanzariera senza conseguenze per i presenti in casa. Alla lista delle attività che la “gioventù bruciata” ciccianese trova divertente, si aggiunge anche quella di percorrere diverse strade cittadine controsenso senza tener minimamente conto delle eventuali conseguenze. Via De Gasperi, via Aldo Moro, via Marconi, via Caserta, via Matteotti, via Pertini e via Tavernanova sono le strade che i ragazzi “amano” percorrere o controsenso o a folle velocità, e non solo di sera, ovviamente senza indossare il casco che sarebbe obbligatorio per biciclette, motorini e monopattini, quasi come se non rispettare i segnali stradali fosse un gioco. E mentre sui social cresce l’indignazione generale, per giustificati motivi i ragazzi problemi non se ne fanno, sentendosi intoccabili o quasi giustificati dal tenere certi comportamenti. Nel frattempo sempre più sono le chiamate dei cittadini alle forze dell’ordine per cercare di frenare una deriva che il paese sembra aver preso a causa di mancanza di educazione dei ragazzi che frequentano il territorio. È necessario agire, prendere provvedimenti.