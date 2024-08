Incidenti stradali, riunione in Prefettura: focus su Camposano

Una ulteriore riunione della segreteria tecnica dell’Osservatorio per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sull’incidentalità stradale – convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari – si è svolta in mattinata in Prefettura a Napoli. All’incontro – finalizzato ad un focus specifico sull’incidentalità nel Comune di Camposano (un incidente mortale e altri con lievi feriti)- hanno preso parte il sindaco Francesco Barbato, i rappresentanti delle forze dell’ordine, della Polizia stradale di Napoli, dell’Ansfisa, oltre ai rappresentanti della locale polizia Municipale e dell’Ufficio tecnico comunale. Il sindaco di Camposano ha rappresentato la necessità di posizionare su tre arterie comunali a scorrimento veloce dei dispositivi per il rilevamento della velocità da remoto e a riguardo ha assunto l’impegno di realizzare in tempi brevi una progettualità dedicata, che tenga conto dei requisiti richiesti dal nuovo decreto interministeriale dell’11 aprile scorso anche per l’eventuale realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati. Al riguardo si è concordato di effettuare, non appena predisposto il progetto, un sopralluogo congiunto presso il comune di Camposano con i tecnici comunali, la polizia locale e le forze dell’ordine per verificare la fattibilità degli interventi programmati. Nel corso dell’incontro, si è registrato un confronto costruttivo tra tutti i partecipanti al tavolo, finalizzato a ridurre i tempi degli interventi per una maggiore efficacia del programma di sicurezza stradale.