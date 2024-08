NOLA (Nello Lauro) – Marianna Napolitano, 47 anni, di Comiziano, è la nuova presidentessa del Lions Club Nola Host “Giordano Bruno”. Il passaggio della Campana è avvenuto con il presidente uscente Maria Ferrante alla presenza dei sindaci di Comiziano Severino Nappi e di Casamarciano Clemente Primiano, l’assessore Luisa Esposito del Comune di Nola e l’ex vescovo di Nola Beniamino Depalma oltre a tante autorità lionistiche.

CHI E’ – Napolitano è il 34esimo presidente: guiderà il club per l’anno sociale 2024/25. Informatrice farmaceutica, si occupa e si dedica ad opere benefiche a sostegno dei bisognosi, svolge anche attività di volontariato sia presso associazioni come la Caritas, è componente del sovrano militare ordine di Malta per la delegazione di Napoli e volontaria della Croce rossa italiana. Appassionata di arte, è socia sostenitrice della Fondazione Premio Cimitile e componente del Fai di Nola.

I LIONS – “Il termine Lions è l’acronimo di Liberty Intelligence Our Nation Safety (Libertà, conoscenza, soccorso alle nostre Nazioni), il nostro motto è “we serve” mentre il nostro fondamento sono gli scopi e i principi dell’etica lionistica e lo strumento per raggiungere questi scopi sono i tanti service che noi svolgiamo tutti gli anni, e da tanti anni, sul territorio” dice Marianna. “Tra quelli più importanti che ho portato come socia c’è il “Poster per la pace” molto apprezzato tra i ragazzi e i dirigenti scolastici che regolarmente ci aprono le porte delle proprie scuole. Tanti altri sono i service come quello relativo alla disabilità o come quelli che fanno capo ad una serie di screening e di visite gratuite che offriamo alla popolazione. A questi vanno aggiunti quelli in collaborazione con le altre associazioni, basti ricordare i Leo che quest’anno festeggiano i 30 anni e sono il nostro orgoglio: ragazzi che si spendono sul territorio e per il territorio con iniziative sempre all’insegna della solidarietà” continua la neo presidentessa.

GLI OBIETTIVI – Diversi gli obiettivi dell’anno sociale che verrà: “Quest’anno avremo come sempre la collaborazione con il Rotary club di Nola-Pomigliano e altri club della nostra area, in più avremo la collaborazione con il Premio Cimitile, con il Fai di Nola, con la fondazione Aristide La Rocca che come ogni anno organizza un concerto con musicisti di rilievo internazionale, con la Mondadori e con il liceo Carducci attraverso il “Certame Bruniano”. Devo ringraziare la past president Maria Ferrante che ha avuto un anno ricchissimo, spero di eguagliare almeno il suo lavoro e in particolare, poiché negli anni scorsi abbiamo portato avanti un progetto importantissimo “Nola città cardioprotetta” con cui abbiamo donato alla città sette defibrillatori, vogliamo per quest’anno sociale cercare di organizzare dei corsi di Blsd per la formazione all’utilizzo di defibrillatori, gratuiti per la comunità, coinvolgendo la Croce Rossa internazionale e locale”.

IL TEMA SOCIALE – “Ogni anno ciascun presidente ha un suo tema: poiché credo che la bellezza debba accompagnare la quotidianità di ciascuno di noi, e non mi riferisco chiaramente solo alla bellezza estetica, io mi dedicherò alla bellezza della solidarietà, dell’altruismo, della condivisione, per cui intitolo questo mio anno sociale alla “bellezza del servizio” nel senso ampio del termine, che ha radici profonde proprio nella mia identità e nella mia educazione sia culturale che familiare”. “Il nostro club conta 45 soci (è entrato anche il fratello Francesco Napolitano, professore associato di Medicina e Chirurgia dell’università “Vanvitelli”), tutti professionisti e con importanti attitudini professionali, ognuno nel proprio campo, che si spendono con tanta passione e da tanti anni all’interno del club rendendolo prestigioso sul territorio” conclude Napolitano. Per un anno da Lions.