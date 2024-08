La prefettura fa il punto, in una nota, sul monitoraggio degli incendi monitorati dal tavolo istituito con i rappresentanti delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Soru regionale e dei Comuni interessati, convocato dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari. “Sono stati operati interventi anche da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco, della Terra dei Fuochi, attivate grazie alla convenzione stipulata con la Regione Campania, operanti presso i presidi estivi. In particolare, oggi le squadre dedicate hanno operato lo spegnimento dei roghi in siti del comune di Cercola e di Somma Vesuviana per incendio boschivo , di rifiuti e di sterpaglie e a Giugliano in Campania e Afragola per incendio rifiuti. Ieri, in tarda serata, l’ennesimo incendio a Roccarainola ancora in zona Tuoro di Sasso: è il 7 rogo in soli 5 giorni in questo agosto rovente sotto tutti i punti di vista

Negli ultimi giorni, è stata anche rafforzata l’attività di prevenzione dei roghi e degli sversamenti di rifiuti da parte del contingente dell’Esercito Italiano “Strade Sicure” con la modica e l’ aggiornamento del programma dei pattugliamenti. Sono stati modificati e aggiornati costantemente gli itinerari e il programma delle attività, al fine di coprire le zone considerate più a rischio”. L’ attività di prevenzione ha conseguito negli ultimi tre mesi risultati quali: 11 Action day interforze,80 missioni di secondo livello con pattuglie miste esercito- polizie locali,42 missioni con droni militari con 28 ore di sorvolo,61 denunce, irrogazione di sanzioni per un totale di 1.400.000 euro e il sequestro di 31 attività e di circa 40 veicoli. “La segnalazione tempestiva di 23 roghi ha consentito l’ immediato intervento dei Vigili del Fuoco, al fine di limitare danni alle persone e all’ambiente. I posti di blocco mobili su strada in tutta l’area metropolitana hanno fornito un utile contributo al contesto del grave fenomeno dei roghi”, si sottolinea.