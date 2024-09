Alstom annuncia un piano di investimenti nel sito di Nola

Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, ha approvato e sta realizzando in Italia, un piano di investimenti di 63 milioni di euro per il periodo 2024-2026 dimostrando un impegno continuo nella crescita economica, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale del Paese. Tutte le sedi saranno coinvolte e beneficeranno di questi investimenti. Tra i più importanti progetti: a Savigliano l’ampliamento e costruzione di nuovi fabbricati per attività di testing dedicati a treni ad idrogeno e treni Avelia Stream 300; nuove linee di produzione per i treni regionali, con conseguente aumento della capacità produttiva; a Vado Ligure l’espansione del sito e la costruzione di un nuovo fabbricato per la manutenzione dei treni regionali così da estenderne la capacità produttiva; la ristrutturazione degli uffici a Bologna; lo sviluppo di parchi di pannelli solari in alcune sedi in Italia. Nel sito di Nola, che si trova nell’area di Boscofangone nei pressi del Vulcano Buono e del Cis sono previsti l’ampliamento dello stabilimento e costruzione di una cabina di verniciatura per i treni ad alta velocità. Il sito di Nola, centro di manutenzione per i treni della flotta Ntv (Italo), (140mila metri quadrati di superfice) effettua circa 1400 interventi di manutenzione all’anno con 250 motori riparabili. Da oltre 160 anni, Alstom accompagna l’Italia nella modernizzazione e nello sviluppo della sua rete di trasporti, con 9 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. Nel corso dell’anno fiscale 2024, Alstom ha contribuito per oltre 1,019 miliardi di euro al Pil italiano supportando 14.087 posti di lavoro. Questo risultato testimonia il ruolo centrale di Alstom nel sistema industriale italiano e la sua posizione di leader nell’industria del trasporto.