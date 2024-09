Crollo di Saviano, Antonio Zotto ora respira spontaneamente

SAVIANO (nl) – Antonio Zotto, l’uomo rimasto ferito nell’esplosione della palazzina avvenuta domenica a Saviano, è in una situazione clinica “impegnativa ma non drammatica”. E’ quanto si apprende dall’ospedale ‘Cardarelli’ di Napoli. “Da qualche ora è stato estubato e respira spontaneamente. E’ quanto si apprende dai medici della Tigu (Terapia Intensiva Grandi Ustionati) dell’azienda ospedaliera napoletana. La prognosi resta riservata”, si legge in una nota. “La prognosi resta riservata. A destare preoccupazione sono non soltanto le profonde ustioni diffuse sul 35 per cento del corpo ma anche un grosso trauma toracico con difficoltà a livello di apparato respiratorio”. Nella tragedia di domenica sono morte 4 persone: la moglie Vincenza Spadafora, i figli Giuseppe e Autilia Pia e la nonna dei bambini Autilia Ambrosino, mamma di Antonio Zotto ed è sopravvissuto il figlio Gennaro di due anni ricoverato al Santobono. Intanto la famiglia attraverso un messaggio sui fa sapere “che sta girando un post dove la famiglia del piccolo Gennaro sopravvissuto alla tragedia di Saviano cerca generi di prima necessità per il piccolo: tutto falso”. “Le famiglie Zotto, Spadafora e Coppola sono in grado di provvedere a tutto. Poi alle spalle del piccolo c’è un esercito oltre la famiglia, in primis sindaco e amministrazione di Saviano, amministrazione di Nola e Casamarciano dove risiedono la maggior parte della famiglia e poi la famiglia Piccolo supermercati dove lavora Antonio. Noi familiari cerchiamo una cosa: una preghiera per Antonio”.