Nola, torna il “Mercato della Terra” con i prodotti locali di qualità

Dopo la pausa estiva, torna a Nola l’atteso appuntamento con il “Mercato della Terra” di Slow Food domenica 15 settembre, dalle ore 9 alle 13, in villa comunale per la spesa buona, pulita e giusta. A cavallo tra la conclusione di una rovente estate e l’arrivo dell’imminente autunno, Slow Food Agro nolano ci conduce – come ogni terza domenica del mese – alla scoperta delle produzioni stagionali, attraverso la valorizzazione dell’eccezionale biodiversità del territorio e delle produzioni di qualità della Campania. Un appuntamento fisso mensile che sta riscontrando sempre più successo, insieme al Mercato della Terra promosso a Marigliano ogni prima domenica del mese.

Sui banchi del Mercato è possibile trovare tanti prodotti locali, freschi e rigorosamente di stagione: verdure, frutta, legumi, conserve, formaggi vaccini e ovini, salumi, miele, succhi e confetture artigianali, uova, pane, dolci e farine di grani antichi, olio extravergine di oliva, vini, birre e tanto altro ancora. Il Mercato della Terra, intitolato al cuoco Ruperto da Nola, è entrato a far parte della rete degli oltre 50 Mercati Slow Food presenti in Italia e della Coalizione dei mercati contadini del mondo, l’organizzazione internazionale che riunisce decine di migliaia di famiglie contadine. I prodotti sono presentati e raccontati direttamente da chi li produce, rispettando metodi ambientalmente sostenibili, proposti a prezzi equi sia per chi compra che per chi vende.