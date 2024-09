Due su due. Il Nola batte anche il Sant’Anastasia a Cardito (casa momentanea del Nola per i lavori allo Sporting) e, dopo la vittoria col Pomigliano, supera il girone di Coppa Campania a punteggio pieno. Mister Farina tiene a riposo precauzionale Caccavallo e Cozzolino, entrambi alle prese con noie muscolari, ma ritrova capitan Biason. La gara si mostra subito equilibrata, il Nola fa la gara e il Sant’Anastasia si difende e ci prova in contropiede. Al 17′ Caropreso crossa al centro, dal lato opposto spunta Varsi ma il suo colpo di testa va alto. Al 25′ azione fotocopia, ma l’incornata del 10 nolano è ancora imprecisa. Al 34′ Giorgio anticipa Iandoli in uscita sul cross deviato di Dell’Orfanello ma il suo tap-in va sul palo esterno. Al 41′ la svolta: cambio gioco per Melillo, l’11 bianconero fa uno stop sontuoso e supera il suo avversario liberando il tiro, la sua conclusione viene salvata sulla linea e finisce tra i piedi di Pozzebon che viene atterrato. Per il direttore di gara è rigore, dal dischetto va lo stesso 9 nolano che non sbaglia, chiudendo il primo tempo. Nella seconda frazione di gara lo spartito non cambia. Il Nola va vicino al gol con Cacciatore al 64′ ma il suo tiro è ben respinto da Iandoli. Al 75′ il Nola va a centimetri dal raddoppio: punizione di Dell’Orfanello magistrale, la sfera colpisce il palo destro, passeggia sulla linea e si infrange sul palo sinistro. Un minuto più tardi ancora bianconeri pericolosi ma Filosa è impreciso in area e spreca malamente di testa. Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Farina che ora, tra una settimana, inizieranno il campionato regolare in casa proprio contro il Sant’Anastasia.

DICHIARAZIONI – “Abbiamo fatto passi in avanti – ha affermato mister Francesco Farina – sono contento del risultato e della rosa allestita dalla società. E’ vero che mancavano pedine importanti ma chi ha giocato ha ben figurato. I nostri tifosi, come avevo chiesto e preannunciato, non ci hanno fatto mancare il proprio sostegno anche in una situazione in cui purtroppo siamo costretti a giocare in trasferta le partite casalinghe“.

“E’ sempre un’emozione segnare davanti a questi tifosi – ha dichiarato Demiro Pozzebon – Sono felice del gol, il primo stagionale, e della vittoria. Abbiamo una grande rosa, molto competitiva. Quest’anno sono molto fiducioso“.

IL TABELLINO

NOLA – SANT’ANASTASIA 1-0

Nola 1925: Angarelli; Dell’Orfanello, Cassandro, Costanzo, Caropreso (65′ Cacciatore); Biason, Melillo, Giorgio (63” Vitolo); Varsi (79′ Pepe), Pozzebon, Filosa (90′ Sorrentino). A disposizione: Pellino, Compagnone, Piccolo, Pagano, De Luca. Allenatore: Francesco Farina.

Sant’Anastasia: Iandoli; Matteo (80′ Schiavone), Vivolo, Di Palma, De Siena; Caiazzo, Piscopo (80′ Botte), Sgambati (60′ De Luca), Xheleshi (72′ De Simone); Zinno, Montaperto (80′ Bisogno). A disposizione: Delizia, Stanzione, Calise, Ramaglia. Allenatore: Giovanni Durazzo.

Arbitro: Ascione di Torre del Greco (assistenti Di Sauro di Torre del Greco e Martello di Torre del Greco).

Rete: Pozzebon rig. 41′ (N)

Note: ammonito Bisogno per il Sant’Anastasia; ammoniti Varsi e Cassandro per il Nola.