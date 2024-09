Una palazzina di due piani è crollata in via Tappia, nella zona Masseria Carlone, a Saviano a seguito di una esplosione di gas gpl. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che l’esplosione sia avvenuta al secondo piano, nell’abitazione di una persona anziana. Al primo piano una famiglia di 5 persone, marito moglie e tre bambini, tutti sotto le macerie. Il papà, Antonio Zotto, e un bambino di 2 anni sono stati estratti vivi e purtroppo una bimba di 4 anni e il fratellino di sei sono stati estratti morti. Mancano all’appello la madre e l’anziana del secondo piano (è la mamma di Antonio Zotto, nonna dei bambini). Il piccolo in vita è stato portato al Santobono. Il papà, in gravi condizioni, è al Cardarelli. Sul posto per i soccorsi carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi per seguire le operazioni di soccorso a Saviano. Il prefetto, che sta seguendo dalle prime ore la vicenda, si sta recando sul posto.