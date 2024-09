Social card “Dedicata a te”: i 500 euro disponibili dal 9 settembre

Tutto pronto per la nuova carta “Dedicata a te”. Il sostegno da 500 euro destinato alle famiglie più fragili per l’acquisto di beni di prima necessità sarà disponibile da lunedì 9 settembre.

I REQUISITI – Per ottenere la card è necessario che tutto il nucleo familiare sia residente in Italia e che l’Isee valido non sia superiore ai 15mila euro. Per di più sarà data la priorità alle famiglie con almeno tre persone, prima di tutto a quelle con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2010, e poi a quelle con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2006. Saranno automaticamente escluse dalla carta Dedicata a te tutte quelle famiglie che ricevono già un sostegno economico pubblico. L’Inps specifica che il contributo non spetta se in famiglia qualcuno riceve Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda un sussidio economico a livello nazionale, regionale o locale. Lo stesso vale se un membro della famiglia riceve Naspi, indennità Dis-Coll, indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, cassa integrazione o qualunque forma statale di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria.

QUANDO ARRIVA E COME SI UTILIZZA – Per chi era già titolare del beneficio nel 2023 che ne hanno diritto anche nel 2024, la ricarica arriva sulla tessera già in possesso. Per chi, invece, rientra nel diritto solo da quest’anno è necessario ritirare la carta presso l’ufficio più vicino di Poste Italiane, ma solo dopo aver ricevuto l’Sms da proprio Comune di residenza. La carta sarà immediatamente attiva e carica. Poi scatteranno le scadenze successive. Il primo pagamento andrà effettuato entro il 16 dicembre 2024, per evitare che i fondi decadano. Tutti i 500 euro, poi, dovranno essere utilizzati entro il 28 febbraio 2025. I 500 euro non potranno essere ritirati in contanti, e la carta prepagata non potrà essere ricaricata: ai bancomat di Postamat, quindi, si potrà controllare solamente il saldo rimanente e la lista dei pagamenti. La si potrà utilizzare in tutti i negozi abilitati al circuito Mastercard e non si pagheranno commissioni. In caso di smarrimento o furto si può richiedere il blocco della carta telefonando al numero verde gratuito 800.210.170 (se ci si trova in Italia) o al numero +39.06.4526.3322 (se si è all’estero). Se la carta si smagnetizza o funziona male si può fare riferimento a qualsiasi ufficio postale e chiedere la sostituzione.

COSA SI PUO’ ACQUISTARE – La carta acquisti da 500 euro si potrà utilizzare per acquistare beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. In particolare, per quanto riguarda gli alimenti, il governo ha fornito una lista specifica dei prodotti che si possono comprare, e quindi tutti gli altri dovrebbero considerarsi esclusi:

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

Pescato fresco

Tonno e carne in scatola

Latte e suoi derivati

Uova

Oli d’oliva e di semi

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

Pizza e prodotti da forno surgelati

Paste alimentari

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

Farine di cereali

Ortaggi freschi, lavorati, e surgelati

Pomodori pelati e conserve di pomodori

Legumi

Semi e frutti oleosi

Frutta di qualunque tipologia

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

Lieviti naturali

Miele naturale

Zuccheri

Cacao in polvere

Cioccolato

Acque minerali

Aceto di vino

Caffè, tè, camomilla

Prodotti Dop e Igp