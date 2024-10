Il Nola batte l’Afragolese e passa ai quarti di Coppa Italia Dilettanti. All’andata la gara era finita 0-0 e il Nola era chiamato ad una gara di livello per passare il turno. Senza Varsi e Vitolo squalificati e senza Biason e Caccavallo infortunati, mister Farina opta per la doppia punta affiancando Liccardi a Pozzebon. Il Nola approccia bene e il vantaggio arriva già nel primo quarto d’ora. Al minuto 11, al termine di un’azione ben manovrata, Dell’Orfanello si trova in area e trafigge Puca. 7 minuti più tardi i bianconeri potrebbero già raddoppiare ma Costanzo spreca malamente una palla arrivata in area piccola dopo uno schema da corner. Il Nola tiene bene il campo ma rischia a ridosso del 43′: prima Torassa che colpisce la traversa, poi un minuto più tardi Longo spreca un’occasione d’oro in area. Nel secondo tempo il Nola entra bene in campo e va vicino alla rete già dopo un minuto con Pozzebon che però non trova la rete per l’intervento del portiere Puca. L’Afragolese spinge ma non si rende particolarmente pericolosa, fino al 39′ quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Leone in mischia tira ma non trova la porta. Dopo più di sei minuti di recupero la gara si chiude. Il Nola passa il turno e ora affronterà l’Ercolanese ai quarti.

DICHIARAZIONI – “E’ stata una gara maschia – ha dichiarato mister Francesco Farina – Dopo il primo gol potevamo raddoppiare e abbiamo avuto delle occasioni anche nel secondo tempo. E’ ovvio che abbiamo anche sofferto, loro giocavano in casa e sono forti. Sono contento dell’abnegazione dei ragazzi. Siamo cortissimi, abbiamo molti indisponibili. Abbiamo giocato 10 partite ufficiali vincendo 7 volte. Tutti ci aspettavano contro le squadre forti e abbiamo fatto partite importanti anche con loro e potevamo vincere qualche altra gara se non avessimo avuto degli episodi arbitrali. Noto dell’insofferenza nei nostri confronti, forse c’è qualcosa dietro. In ogni caso, se recuperiamo tutti gli effettivi siamo una squadra importante“.

“L’emozione del gol è sempre unica ma la cosa più importante era arrivare alla vittoria come volevamo – ha aggiunto Ugo Dell’Orfanello – L’umore è positivo ma ancora non abbiamo fatto nulla e dobbiamo migliorare continuando su questa strada. Siamo un gruppo compatto, ci siamo conosciuti abbastanza ma la strada è ancora lunga. Io, personalmente, mi adatto e cerco di fare il meglio ogni volta che il mister mi chiede. Affronteremo in Coppa il nostro prossimo avversario come abbiamo fatto oggi, uniti“.

IL TABELLINO

AFRAGOLESE -NOLA 0-1

AFRAGOLESE: Puca, Yangba (49′ Grieco), Akrapovic, Nocerino, Leone, Liccardo (60′ Di Fiore), Torassa, Castro, Longo, Grezio (87′ Legnante), Di Paola. A disposizione: Mola, Violante, Testa, Alfano, Dequiec, Di Serio. Allenatore: Andrea Ciaramella.

NOLA: Pellino (88′ Alcolino), Cacciatore, Pepe, Cassandro, Costanzo, Cozzolino, Melillo (84′ De Luca), Dell’Orfanello, Filosa, Liccardi (93′ Parisi), Pozzebon. A disposizione: Angarelli, Pagano, Papa, Indiano, Caropreso, Setaro. Allenatore: Francesco Farina.

Arbitro: Della Porta di Benevento (assistenti Benvenuto di Nocera Inferiore e Criscuolo di Torre Annunziata).

Rete: Dell’Orfanello (N) 11′.

Note: ammoniti Nocerino e Torassa per l’Afragolese; ammoniti Pozzebon, Liccardi, Cacciatore, Filosa e Costanzo per il Nola.