I militari del nucleo carabinieri forestali di Marigliano hanno rinvenuto, nei giorni scorsi, adagiato all’esterno della loro futura sede, uno scatolone dove all’interno c’era un ratto in evidente stato di decomposizione e dei residui di croccantini per animali. Un episodio che ha avuto risalto anche sui social dove nei commenti si evidenziava lo stato di criticità dell’animale e del suo successivo decesso. I militari, pensando ad un atto intimidatorio, hanno allertato la scala gerarchica adottando, contestualmente, delle misure di sicurezza più elevate ed una vigilanza assidua del sito. I militari, tramite immagini acquisite dalle telecamere site nei paraggi, hanno constatato che due erano gli individui che avevano adagiato all’esterno della caserma lo scatolo. Dai codici di spedizione presenti sul pacco i militari sono riusciti a risalire alle generalità della persona a cui era destinato, M.A. residente nella zona della stazione. Successivamente proprio il sig. M.A. ha contattato i carabinieri di Marigliano riferendo di essere stato lui stesso, in compagnia della sorella, a abbandonare la scatola. M.A è stato convocato in caserma per essere ascoltato e successivamente denunciato, unitamente alla sorella, alla competente autorità giudiziaria per procurato allarme, per la morte o uccisione di animali e quelle per abbandono di rifiuti.