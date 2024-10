Palma Campania dà ufficialmente il via ai festeggiamenti per il Carnevale 2025 con una serata speciale: la Notte delle Quadriglie, in programma sabato 26 ottobre a partire dalle 20. Organizzato dalla Fondazione Carnevale di Palma Campania, presieduta da Nicola Montanino, l’evento avrà come protagoniste assolute le Quadriglie, che animeranno il centro storico con musica e balli tipici. Le Quadriglie sfileranno lungo un percorso che si snoderà da via Marconi a via Municipio, passando per piazza De Martino, piazzetta Umberto I, via San Felice, incrocio San Felice e via Roma, per poi tornare nel cuore della città, in una serata che richiamerà numerosi visitatori durante il weekend.

La festa “Made in Palma” proseguirà intorno al palco centrale di piazza De Martino, dove sarà proiettato un video con i temi scelti dalle nove Quadriglie in gara per l’edizione 2025 del Carnevale. Saranno infatti gli Studenti, i Gaudenti, ‘A Livella, Scusate il Ritardo, Scugnizzi, Amici di Pozzoromolo, Tutta n’Ata Storia e I MoNellì a contendersi il titolo di “Regina delle Quadriglie” detenuto dalla Teglanum, vincitrice del 2024. Ma la Notte delle Quadriglie riserverà ancora altre sorprese: l’organizzazione ha infatti arricchito il programma di sabato 26 ottobre con un concerto esclusivo di Cristina D’Avena, amata da grandi e piccoli per le iconiche sigle di cartoni animati come I Puffi, Kiss Me Licia, Pollon, Mila e Shiro, Occhi di Gatto, Sailor Moon, Doraemon, Sim Sala Grimm e tanti altri.

“Apriamo con entusiasmo e determinazione il calendario degli eventi che ci accompagnerà nei prossimi mesi, fino agli appuntamenti “clou” del 2025 – afferma Nicola Montanino, presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania – Siamo determinati a superare noi stessi ogni anno, offrendo quel tocco in più per valorizzare la nostra amata festa”.