ROCCARAINOLA – Abbattere barriere architettoniche con i mattoncini Lego. Con questo obiettivo l’associazione “Autismo in movimento Campania”, in collaborazione con “Talents Lab” promuove il progetto “Costruiamo il nostro paese con i mattoncini Lego” per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle barriere architettoniche e della disabilità. Attraverso laboratori di costruzione e creatività, l’iniziativa vuole promuovere la creazione di rampe e soluzioni accessibili per migliorare la vita delle persone con disabilità motoria. Per sostenere il progetto, è possibile donare i mattoncini Lego presso il comune di Roccarainola e in altri punti del territorio: la scuola dell’infanzia “Nazario Sauro” di Roccarainola, la scuola dell’infanzia del plesso Sasso, l’istituto comprensivo statale “San Giovanni 1” di Rocca-Tufino. Le donazioni aiuteranno a costruire rampe colorate per superare gli ostacoli fisici e contribuire a un mondo più accessibile; gli organizzatori confidano in tantissime donazioni, visto che ci vogliono almeno 300mila mattoncini per la realizzazione di una pedana. L’iniziativa ha già visto la realizzazione di diverse rampe, grazie alla passione per i Lego di Enrico Balestra, un giovane nello spettro autistico che ha avviato il progetto nel 2020 e che oggi fa parte di Talents Lab che si impegna per ottenere un’inclusione sociale più ampia per le persone con disabilità, mostrando al mondo come piccoli gesti possano fare una grande differenza.