The Space Cinema Nola al Vulcano Buono torna domani ad accogliere il pubblico con il termine dei lavori di ristrutturazione. L’intervento ha visto la riqualificazione di tutte le 9 sale per un totale di 1240 posti e dell’intera area del Foyer, per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica senza precedenti. Le nuove sale sono infatti tutte dotate di proiettori laser, di file con lussuose poltrone Recliner e di file con poltrone Vip, una combinazione esclusiva in grado di garantire il massimo comfort e una nuova esperienza di visione. The Space Cinema ha realizzato una zona foyer che accoglie il pubblico in spazi completamente rinnovati con aree dedicate al food and beverage, alla Coca-Cola Freestyle, al Fanta Frozen e al Milkshake. Inoltre, sarà possibile e ricevere esclusivi gadget realizzati per l’occasione e gustare i gelati Grom , l’aroma unico del caffè Lavazza, oltre agli immancabili pop-corn.

“Prima dell’avvio dei lavori – commenta Francesco Grandinetti, General Manager di The Space Cinema – il pubblico aveva già potuto apprezzare la comodità e il nuovo stile del The Space Cinema Nola poiché quattro delle nove sale erano già state completate. L’ultima fase dei lavori ha invece impegnato ampie aree del cinema e questo ha imposto una temporanea chiusura, ma ne è valsa la pena. Abbiamo scelto Nola, inserito nel contesto del centro commerciale Vulcano Buono disegnato da Renzo Piano, come sede ideale del primo cinema del circuito The Space ad offrire contemporaneamente, in tutte le sale, la combinazione di poltrone VIP e Recliner. La migliore offerta in termini di comfort, per un’esperienza di visione in assoluto relax”.

“Siamo da sempre convinti che certe storie vadano vissute in un certo modo, in un certo luogo. Il nuovo The Space Cinema di Nola oggi, è quel luogo – aggiunge Andrea De Candido, Head of Marketing per l’Italia di The Space Cinema – Disconnettersi dal mondo esterno per vivere due ore di pura magia è l’invito che il circuito ha lanciato ormai da tempo, per regalare a tutti gli appassionati la possibilità di godersi la completa immersione nell’esperienza unica del cinema in sala. Iniziamo subito con grandi film come l’attesissimo “Joker – Folie à deux”, il nuovo kolossal di Francis Ford Coppola “Megalopolis”, il capolavoro di Paolo Sorrentino “Parthenope” e il fenomeno del Festival del Cinema di Cannes “The Substance”, per poi arrivare fino alla fine dell’anno quando vedremo il ritorno de Il Gladiatore, Wicked, Oceania 2 e Mufasa: Il Re Leone“.

“La riqualificazione delle 9 sale del The Space Cinema, all’interno del Vulcano Buono di Nola, è un ulteriore passo di un processo complessivo di rilancio, avviato con il supporto dei partner finanziari Dea Capital e Amco e un consistente investimento orientato al radicale riammodernamento e riposizionamento retail della struttura – commenta Francesco Furino, Ad di Vulcano Spa. – Nell’ultimo anno, il centro ha infatti registrato un incremento del 30%, sia in termini di presenze che di fatturato. Ciò a conferma della bontà della strategia, suffragata anche dall’azione di grandi gruppi internazionali sempre più orientati a puntare sul Vulcano Buono, investendo nelle riqualificazioni strutturali e nelle progettualità a medio e lungo termine. Il piano complessivo, che intende realizzare un vero e proprio Smart District, prevede l’implementazione di nuove attività di intrattenimento con 8mila metri quadrati di prossima apertura, di edutainment e sportive attraverso la creazione di nuovi parchi tematici, laboratori esperienziali ed interattivi, aree di baby-caring. Il tutto teso a ridisegnare un progetto che ambisce a diventare la prima destinazione del divertimento in Campania, in un mix di servizi a supporto della famiglia. La Mall, così come la Food Court, è stata ridisegnata e prende forma ogni giorno secondo una visione retail di respiro nazionale ed internazionale”.

Quello a Nola è uno dei 35 multisala del circuito The Space Cinema, che recentemente ha lavorato ad analoghi interventi in altre strutture in Italia, con l’obiettivo di offrire la migliore esperienza ai suoi spettatori. Negli ultimi due anni, infatti, anche i multisala di Cagliari Quartucciu, Vicenza, Parma Campus, Bologna, Limena, Silea, Torino, Salerno e Livorno sono stati riaperti al pubblico completamente rinnovati.