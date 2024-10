I giovani napoletani si impegnano per una città più sostenibile. Nell’assemblea del 27 settembre 2024, il Forum dei Giovani di Napoli ha espresso un voto unanime a favore della proposta presentata dai consiglieri Francesco Paolo Esposito e Miro Sorrentino, finalizzata all’installazione di eco-compattatori nelle stazioni della linea uno della metropolitana. Questa iniziativa, fortemente sostenuta dai giovani, mira a incentivare la raccolta differenziata e a ridurre la produzione di rifiuti plastici in città. Gli eco-compattatori, infatti, permetteranno ai cittadini di conferire bottiglie e lattine in modo semplice e immediato, ottenendo in cambio sconti sui biglietti del trasporto pubblico o altri incentivi. “Siamo entusiasti di questo risultato – dichiara il presidente del Forum dei Giovani di Napoli Marco Cavaliere – e ringraziamo i consiglieri Esposito e Sorrentino per aver presentato questa proposta. Crediamo fermamente che i giovani abbiano un ruolo fondamentale nella costruzione di un futuro più sostenibile e questa iniziativa va proprio in questa direzione”. La proposta dovrà ora seguire l’iter di approvazione del consiglio comunale. Il Forum dei Giovani di Napoli si impegnerà a seguire l’iter burocratico e a promuovere questa iniziativa presso l’opinione pubblica.