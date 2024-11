CICCIANO (alads) – Prima il fumo, subito dopo l’incendio. Momenti di panico questa mattina a Cicciano per un’auto divorata dalle fiamme. È successo poco dopo le 10 a via Monte della Taglia dove un automobilista, residente a Cicciano, alla guida della sua Fiat Bravo ha notato del fumo uscire dal cofano e, senza pensarci due volte, è prontamente uscito dalla vettura. In un attimo si è sviluppato l’incendio con le lingue di fuoco che hanno avvolto rapidamente l’auto. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, gli agenti della polizia municipale di Cicciano e i carabinieri della locale stazione. Tanto spavento per l’automobilista e i residenti ma, per fortuna, nessuna conseguenza per le persone. L’automobile è andata completamente distrutta.