Prosegue senza sosta la campagna di controllo “Operation Birds 2024” da parte delle unità del gruppo carabinieri forestali di Napoli, finalizzata a garantire il rispetto della normativa venatoria e a contrastare i casi di detenzione illegale di fauna selvatica. L’operazione ha recentemente portato a due interventi nei comuni di Cicciano e Roccarainola, con il sequestro di 11 esemplari di animali protetti.

Nel primo caso, i militari del nucleo di Roccarainola hanno rinvenuto, su un fondo agricolo a Cicciano, quattro esemplari di quaglia comune (Coturnix coturnix) tenuti in cattività senza alcuna documentazione a supporto della loro detenzione. Il proprietario del fondo, un uomo di 63 anni, è stato denunciato per detenzione illecita di fauna selvatica. Gli esemplari sono stati sequestrati e successivamente liberati in una zona sicura. Un secondo intervento ha avuto luogo a Roccarainola, dove, a seguito di una segnalazione, sono stati trovati in un’abitazione sette uccelli appartenenti alla famiglia dei fringillidi, tra cui sei cardellini e un verzellino. Anche in questo caso, il proprietario sessantenne non ha potuto presentare documentazione che ne giustificasse la detenzione, portando al sequestro degli animali e alla loro liberazione in un’area sicura. Il proprietario è stato deferito per detenzione illecita di fauna selvatica.