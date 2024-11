CICCIANO (alads) – Il “rumore” del talento. È quello che ha fatto la piccola Camilla Vario, 9 anni di Cicciano, aggiudicandosi il primo posto nella disciplina del canto al “Rumore Bim Festival”, contest nazionale organizzato da Anteros produzioni in collaborazione con la Fondazione Verdeblue, dedicata alla mitica Raffaella Carrà, scomparsa nel 2021. Giunto alla terza edizione, il festival si è ben presto affermato come un importante trampolino di lancio per artisti emergenti nelle discipline del canto, ballo, musical e recitazione. Camilla Vario si è lanciata in questa avventura insieme ad altri circa 3000 artisti provenienti da tutta Italia per partecipare al “Rumore Bim Festival” del patron Nazzareno Nazziconi: con 120 tappe tra Italia, Spagna, Croazia, Slovenia, Albania e Macedonia del nord, i selezionati nelle discipline di canto, ballo, danza e arti varie, raggruppati nelle categorie baby, junior, nuove proposte e senior, sono giunti dopo un’attenta selezione, effettuata da una giuria di qualità, alla finalissima tenutasi a Bellaria-Igea Marina lo scorso 27 ottobre. Prima di quella data la giovanissima Camilla si era già fatta notare durante le semifinali che si sono svolte ad Aversa. Il concorso rappresenta un palcoscenico importante che ha lo scopo di valorizzare le performance degli artisti giunti in finale, confermandosi una vetrina di opportunità nel panorama artistico e dello spettacolo. Camilla, che frequenta la quarta elementare all’istituto “Maravilla” di Cicciano, sapientemente guidata dalla maestra Fiorella Boccucci (nella foto grande con Camilla), pianista, organista e cantante, con cui studia pianoforte e canto, si è distinta per il suo indiscusso talento, ha regalato grandi emozioni cantando il noto brano “Historia de un amor”, partecipando a tutte le fasi del concorso, sbaragliando la concorrenza e conducendola alla vittoria finale nella categoria Baby. Con la sua voce, Camilla ha saputo trasmettere ogni tonalità di questo brano emozionale, conquistando il pubblico e la giuria con un’esibizione vibrante e autentica; questo successo rappresenta un capitolo importante nel percorso musicale della piccola artista, una delle promesse più interessanti per la sua categoria, diventando motivo di orgoglio non solo per i genitori Raffaele e Rosa ma di tutta la comunità di Cicciano. La partecipazione dei giovani talenti campani a questo evento è stata resa possibile grazie all’impegno dell’architetto Emma Malinconico della Service Kreativ, in qualità di referente del contest per Campania, Puglia e Basilicata; Malinconico ha saputo dare spazio e visibilità a talenti locali come Camilla che non è passata inosservata non solo per le sue importanti doti canore, ma per la capacità di interpretare diverse cover in inglese, francese, spagnolo e in italiano. Il respiro che caratterizza “Rumore Bim Festival” è rappresentato dall’ispirazione di costruire mattone dopo mattone l’artista in modo da lasciare spazio al “rumore” che contraddistingue il loro talento e Camilla rappresenta in pieno l’essenza della kermesse: trovare e valorizzare il talento che vive e studia nel nostro grande Paese.