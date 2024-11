Un’asta itinerante all’insegna della solidarietà. L’iniziativa è quella lanciata dall’Agop Campania (Associazione genitori oncologia pediatrica) che lo scorso 10 giugno ha dato il via ad “Art – Asta di Beneficenza – Quando l’arte incontra la solidarietà diventa Vita!” nata dall’idea della docente Antonella Aliperti, referente di zona dell’Agop. Sabato 23 novembre, dalle 10 alle 20, presso le basiliche paleocristiane di Cimitile è in programma l’ultimo appuntamento di questo percorso nato con l’obiettivo di organizzare una raccolta fondi attraverso la vendita all’asta di lavori realizzati da una serie di artisti del cuore e da un gruppo di alunni dell’istituto comprensivo “Pascoli” di Cicciano impegnati nel progetto “Creativity” coordinati dai docenti Carmela Napolitano e Luigi Scala: tutti i lavori sono stati donati a favore del reparto di Ematologia ed oncologia pediatrica dell’Università degli studi “Luigi Vanvitelli” (1° Policlinico). L’asta era stata lanciata il 10 giugno scorso con una diretta facebook, curata da Stefania Guarracino, dal Museo civico “Luigi D’Avanzo” con il patrocinio del comune di Roccarainola, per poi proseguire il 12 giugno presso l’ex Convento di Santo Spirito di Nola. Successivamente, dal 4 settembre al 10 settembre, si è tenuta un’altra tappa in collaborazione con l’associazione “Le Mille e Una Donna”, presso il festival del teatro “Scenari di Borgo” patrocinato dal comune di Casamarciano. Altre tappe importanti di quest’asta itinerante si sono svolte al Dubai Village in occasione di un evento per San Valentino e al Palazzo baronale di Roccarainola nel corso della manifestazione “Fuori dalla finestra il mio mondo”. Le opere che non dovessero essere vendute saranno riconsegnate agli artisti ma potranno anche lasciarle a disposizione dell’associazione per ulteriori e successivi eventi di beneficenza.

Gli artisti che hanno partecipato: Adixx Art, Achille D’Onofrio, Annamaria Mercogliano, Anna Maria Ruocco, Anna Maria Vallario, Ciro Cioffi, Ciro D’Alessio, Celesten, Daniela Calcopietro, Daniela Tramontano, Di Palma Paola, D’Avanzo Michele, Enache Cornelia Elena, Ernesto Santaniello, Esposito Maria, Federico Natale, Fiorentina Speciale, Francesca Sgambato, Francesca Quini, Generoso Vella, Giovanna Secondulfo, Lina D’Avanzo, Luigi Tortora, Luciano Cuomo, Mauro Bacca, Marco Curatolo, Michele Socionovo, Maria Paolicelli, Marika Marica Nocera, Nello Senatore, Nunzia Merone, Patrizia Amodio, Patrizia Biagini, Patrizia D’Arienzo, Peppe La Gatta, Prisco De Vivo, Raffaella De Stefano, Rosa Stingone, Rosario Rossi, Lucia Rossi, Peppe Menna, Angelo Crisci, Renata Pagano, Silvia Serafini, Stefania Gruttadauria, Sonia Altieri,Tiziana Di Bartolomeo. Gli alunni ed i docenti Carmela Napolitano e Luigi Scala dell’istituto comprensivo “Pascoli” di Cicciano.